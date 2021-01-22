Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika

Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

22.01.2021 10:35

Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi Ankara'nın Etimesgut ilçesine dadanan hırsızlık çetesi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesine dadanan hırsızlık çetesi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde 20 Ocak'ta bir hırsızlık olayı yaşandı. Olayın bildirilmesinin ardından Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine geldi. Yapılan çalışmalar neticesinde U.K. liderliğindeki E.K., H.D. ve A.A adlı şahısların 3 ayrı evden hırsızlık yaptıkları belirlendi. Takibe alınan çete üyeleri, Z.B. adlı vatandaşın evini soymak isterken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden U.K.'nin 42, H.D.'nin ise 14 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldığı 50 dolar, 2 adet altın kolye, 1 adet altın zincir, 1 çift altın küpe, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın yüzük ve cep telefonu bulundu. Tespit edilen çalıntı eşyalara Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi
Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi
Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi
Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi

Jandarma, Ankara, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Etimesgut'a dadanan hırsızlık çetesi çökertildi - Son Dakika


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