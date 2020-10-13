Etimesgut Belediye Başkanı Demirel'den Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılı mesajı - Son Dakika

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Atatürk'ün Ankara'sını ona layık bir şehir yapma gayreti içinde olduğumuzu ifade ederek, Ankara'mızın başkent oluşunun 97'nci yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Demirel, Ankara'nın başkent oluşunun 97'inci yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nın önemli adımlarından birini 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelerek attığını, 5 Ekim 1922'de hemşehrileri olduğunu, 13 Ekim 1923'te de Ankara'yı başkent yaptığını hatırlattı.

Atatürk'ün Ankara'yı başkent yapmasının asla tesadüfi olmadığına işaret eden Demirel, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'mızın İstiklal Savaşı'ndaki onurlu dik duruşu ve mücadelesi kadar Ankara'nın, tarihi, sosyal, kültürel yapısı da bunda etkili olmuştur. Atatürk, gerçekten Ankaramıza değer vermiş, hayatını bu şehre vakfetmiş, bu şehirle bütünleşmiştir. Şehrimizin gelişimine büyük katkı sağlayan ve bugün halen önemini koruyan Cumhuriyetimizin çok önemli kurumlarını Ankara'da kurmuştur."

Demirel, Atatürk'ün Türkiye'nin kalkınma ve büyüme hamlelerinde de Ankara'ya ve Etimesgut'a ayrı bir önem verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Atamızın şu veciz sözünde bunu görmek mümkündür, 'Ankara davası, yalnız bir şehir yapmak davası değildir. Ankara yapıcılığı vatanın en uzak köylerine kadar uzayacaktır. Modern Etimesgut bir başlangıçtır.' Atatürk, Ankara'mıza ve Etimesgut'umuza verdiği önemi ve biçtiği misyonu bu sözüyle ortaya koymaktadır. Ankara Atatürksüz, Atatürk Ankara'sız düşünülemez. Atatürk'ün Ankara'sını ona layık bir şehir yapma gayreti içinde olduğumuzu ifade ederek, Ankara'mızın başkent oluşunun 97'nci yılını kutluyorum. 'Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır.' diyerek bizleri onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."