Etimesgut Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Etimesgut Belediyesi, Kurban Bayramı'nın güvenli ve rahat geçmesi amacıyla yapılan hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Taş Ocağı Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan kurban hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Vatandaşların bakımı yapılan otomatik kesim alanında, parsel çizimi ve numaralandırmaların yapıldığı yerlerde kurbanlıklarını alabileceği ifade edildi.

Vatandaşların sosyal mesafe kuralları gereği tokalaşmadan zabıta gözetiminde pazarlık yapabilecekleri aktarıldı. Alıcılar ve satıcıların, aralarına 1,5 metre mesafe koymak şartıyla sopa ile pazarlık edebilecekleri belirtildi.

Çadırlardaki kurbanlıkların muayenelerinin Etimesgut Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler tarafından gerçekleştirildiği ve çadırların sürekli dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada satıcılara yönelik duş kabinleri hizmetinin bulunduğu kurbanlık pazar alanının 24 saat zabıta ve güvenlik ekipleri tarafından korunacağı kaydedildi.