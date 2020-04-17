Etimesgut Belediyesi, sokağa çıkma yasağı boyunca 100 bin ekmek üretecek - Son Dakika

Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı boyunca 100 bin ekmek üretecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fabrika, sokağa çıkma yasağı boyunca ekmek 40 personel ile 3 vardiya şeklinde ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretimi gerçekleştirecek.

El değmeden hijyenik ortamda üretilen ekmekler, ilçedeki 80 halk ekmek bayisine dağıtılacak, EtiATA Hizmet Birimi ve bayiler aracılığıyla vatandaşlara sunulacak.

Fabrikada incelemelerde bulunan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, fabrikanın 200 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisini vererek, "Fabrikamızın Etimesgut'a yetecek ekmek üretim kapasitesi var. 2002 yılında hizmete açtığımız ve 18 yıldır aralıksız ekmek üreten fabrikamızın önemi bugünlerde daha ortaya çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulduğunu ve 3 bin metrekare kullanım alanına sahip olduğunu aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"El değmeden, hijyen kurallarına uyularak hiçbir katkı maddesi konulmadan, kaliteli, sağlıklı ve lezzetli ekmek üretilmektedir. ISO 9001 Kalite Belgesine sahip fabrikamızda günlük ihtiyaca göre 100 bin ekmek üretilmekte, bu ekmekler ilçenin 80 noktasında bulunan ekmek bayilerine gönderilmektedir. İhtiyaç sahibi, engelli, yaşlı, hasta ve düşkün vatandaşlara, aşevinden yemekle birlikte ücretsiz olarak verilmektedir. Piyasada 200 gram ekmek 1 lira 25 kuruş iken halk ekmekte 250 gram ekmek 90 kuruşa satılmaktadır. Vatandaşlar, 3 ekmek fiyatına 5 ekmek alabilmektedir. Bu yönüyle de aile bütçesine belediye olarak önemli bir katkı sağlıyoruz."