Etimesgut Belediyesinden engelli kursiyerlere

Etimesgut Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan engelli kursiyerlere, bir saatliğine eğitim gördükleri Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitmenlerinin kontrolünde keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ailelerinin onayıyla evlerinden özel araçlarla ateşleri ölçülüp hijyen ve sosyal mesafe dikkate alınarak eğitim gördükleri merkezinin bahçesine getirilen engelli kursiyerler, özledikleri oyunları oynayarak gönüllerince eğlendi.

Kovid-19 salgınına karşı ilaçlanan merkezin bahçesinde maske takarak eğlenen engelli öğrenciler, survivor parkuru ve masa tenisi gibi etkinliklere katılarak unutulmaz anlar yaşadı.

Eğitmenler, kursiyerlere Kovid-19 öncesinde merkezde yaptıkları eserleri annelerine Anneler Günü'nde vermeleri için ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verdikleri merkezde 370 öğrencinin eğitim aldığını belirtti.

Demirel, alternatifler üreterek evlerinde yaşamını sürdüren öğrenciler için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek,"Kısa süre de olsa oyunlar oynadılar, enerji depoladılar. İnşallah koronavirüs salgınını kısa sürede atlatırız ve engelsiz yaşam merkezimizde engellilerimizin eğitim, tedavi ve rehabilitasyonlarına devam ederiz." değerlendirmesinde bulundu.