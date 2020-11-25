Etimesgut Belediyespor: 2-0 - Son Dakika

Etimesgut Belediyespor: 2-0

25.11.2020 15:39
Etimesgut Belediyespor: 2-0, System.String[]

STAT: Yeni MalatyaHAKEMLER: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil TunçYENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Erkan (Dk.85 Bülent), Murat, Mustafa, Jetmir (Dk.87 Doğukan), Wallace, Ahmed (Dk.67 Youssouf), Zuqui, Fofana (Dk.67 Adem), Umut (Dk.

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Bahtiyar Birinci, Cemil TunçYENİ MALATYASPOR: Ertaç - Chebake, Erkan (Dk.85 Bülent), Murat, Mustafa, Jetmir (Dk.87 Doğukan), Wallace, Ahmed (Dk.67 Youssouf), Zuqui, Fofana (Dk.67 Adem), Umut (Dk.67 Tetteh)ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Özkan - Hüseyin, Eyüpcan, Çağlayan, Mikail (Dk.71 Yusuf), İbrahim (Dk.71 Ahmet), Şahin, Alim, Batuhan, Halil, Görkem (Dk.71 Recep)GOLLER: Dk.53 Umut, Dk.90 Tetteh (Yeni Malatyaspor)SARI KARTLAR: Görkem, Halil (Etimesgut)Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup etti. Böylelikle sarı-siyahlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini bir üst tura yazdırdı.10'uncu dakikada soldan Jetmir Topalli'nin ortasına ceza sahası içerisinde Umut Bulut iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta çıktı.31'inci dakikada Chebake'nin sağdan ortasında Jetmir kafayla topu indirdi, Umut Bulut meşin yuvarlağa dokunmak istedi ancak rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda, Yeni Malatyasporlu oyuncular penaltı bekledi, hakem devam kararı verdi.53'üncü dakikada sağda topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ara pasında topla buluşan Umut Bulut, ağları havalandırdı: 1-0.57'nci dakikada soldan kazanılan köşe vuruşunu Ahmed Ildız kullandı. Ahmed'in ortasında defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada topla buluşan Chebake'nin şutunda top az farkla auta çıktı.90'ıncı dakikada Youssouf'un kafayla gönderdiği topla hareketlenen Benjamin Tetteh'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Yeni Malatyaspor bu sonuçla tur atlayan taraf oldu.

- Malatya
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0
Etimesgut Belediyespor: 2-0

Bahtiyar Birinci, Murat Mustafa, Etimesgut, Malatya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Etimesgut Belediyespor: 2-0 - Son Dakika Spor


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