Son Dakika Haberleri: Etimesgut belediyespor: 2-1
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Etimesgut belediyespor: 2-1

1 saat önce

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Mustafa Han, Egemen SavranKAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan Avcu(Dk.60 Emrullah), Haluk(Dk.72 Yasin), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali, Rıdvan, Abdullah(Dk.

Etimesgut belediyespor: 2-1, System.String[]

STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Mustafa Han,  Egemen Savran
KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Hüseyin Cihan Avcu(Dk.60 Emrullah), Haluk(Dk.72 Yasin), Fatih Kamacı, Cerem Talha, Gökhan, Fatih Çiplak, Yusuf Emre Kasal, Safa Ali, Rıdvan, Abdullah(Dk.88 İsa)
ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert -  Hüseyin, Mikail, Ahmet Kaan, Akın(Dk.83 Gökay), Eyüpcan, İbrahim, Erçin(Dk.46 Muhammet Emre), Alaettin Batuhan, Çınar, Mehmet(Dk.76 Yusuf)
GOLLER: Dk.16-28 Yusuf Emre (Kahramanmaraşspor) - Dk.90 İbrahim (Etimesgut Belediyespor)
SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan Avcu (Kahramanmaraşspor) - Alaettin Batuhan, Hüseyin Öztürk, Akın, Osman (Etimesgut Belediyespor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 2'nci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
15'inci dakikada Etimestgut Belediyesporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale etmesi sonucu orta hakem penaltı noktasını gösterdi.
16'ıncı dakikada penaltı atışını kullanan Kahramanmaraşspor'dan Yusuf Emre Kasal, meşin yuvarlağı kalecinin sağından kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 1-0.
28'inci dakikada rakip ceza sahasında pozisyon bulan Kahramanmaraşspor'dan Fatih Kamacı'nın rakip oyuncun müdahalesi sonucu yerde kalması üzerine Ferhan Kestanlıoğlu, ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.
28'inci dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Emre, bu defa topu kalecinin solundan kaleye göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0.
90'ıncı dakikada Kahramanmaraşsporlu futbolcunun ceza sahasında topa elle müdahale etmesi nedeniyle hakem üçüncü kez beyaz noktaya gitti.
90'ıncı dakikada Etimesgut Belediyespor'dan İbrahim, kullandığı penaltı atışında toplu ağlarla buluşturarak maçın skorunu belirledi: 2-1.


- Kahramanmaraş
Ferhan Kestanlıoğlu, Yusuf Emre, Etimesgut, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:21 Kaynak: DHA
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