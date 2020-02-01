Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı (2) - Son Dakika

Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı (2)

16 dakika önce

Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklardan görünüm ANKARA - Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı.

Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklardan görünüm ANKARA - Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen vatandaşları taşıyan uçağın iniş yapacağı Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı.

Etimesgut Havalimanı'ndaki hazırlıklar tamamlandı (2)

Çin Halk Cumhuriyeti, Etimesgut, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 08:52 Kaynak: AA
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