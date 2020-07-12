Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle'de su kesintisi - Son Dakika

Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu ana iletim hattında deplase çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde, 14 Temmuz salı günü saat 01.00'den başlayarak 15 Temmuz çarşamba günü saat 01.00'e kadar 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Bir günlük su kesintisinden, Etimesgut'ta Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu Mahalleleri; Yenimahalle'de Batı Sitesi ve Ergazi Mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi; Sincan'da ise Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk ve Plevne Mahalleleri etkilenecek.