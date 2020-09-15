Etimesgut'ta köprülü kavşak ve alt geçitler hizmete açıldı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Etimesgut İlçesi Türk Kızılay Caddesi köprülü kavşağı ile Etimesgut Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önü (eski Hava Hastanesi) ve 2304'üncü sokak girişindeki alt geçitleri hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Türk Kızılay Caddesi üzerinde Ankara ve Etimesgut istikametindeki akışın sağlanması, eski Hava Hastanesi önünden başlayarak askeri lojmanların kesişiminde oluşan araç trafiği azaltılması ve Sabancı Bulvarı-Türk Kızılay bağlantısının yapılması amacıyla başlanan köprülü kavşak inşaatları tamamlandı.

Yapımı sırasında elektrik, içme suyu, atık su, telekom ve doğal gaz hatlarının deplaseleri de yapılarak trafiğe açılan eski Hava Hastanesi önündeki kavşak ile 3 geliş 3 gidiş olmak üzere 6 şerit olarak Türk Kızılay Caddesi'ndeki trafik akışında süreklilik sağlanırken, 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak yapılan yan yol ile Sabancı Bulvarı-Türk Kızılay bağlantısı yapılarak trafik yoğunluğu azaltıldı.

Türk Kızılay Caddesi üzerinde 2304'üncü sokak girişine Ankara istikametinde 3 gidiş alt geçit, Etimesgut Kaymakamlık kısmında ise 2 şerit yan yol ve Etimesgut yönünde 3 gidiş yan yol yapılarak Etimesgut Kaymakamlığı önündeki trafik yoğunluğu da rahatladı.

"Sırada İstasyon Caddesi var"

Yapımı tamamlanan yollar için sosyal medyadan paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Söz verdiğimiz gibi, Türk Kızılay Caddesi'ndeki iki köprülü kavşak çalışmasını tüm imkanlarımızı zorlayarak tamamladık. Şimdi ise sırada İstasyon Caddesi var. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin sağlığı ve can güvenliği olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.