Son Dakika Haberleri: Etimesgut'ta Yangın

Etimesgut'ta Yangın

1 saat önce

- Yangın çıkan apartmandan görüntü Alevlerden görüntüler İtfaiyenin müdahalesi ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Etimesgut'ta Yangın, System.String[]
- Yangın çıkan apartmandan görüntü
Alevlerden görüntüler
İtfaiyenin müdahalesi ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eryaman Stadı'nda Sona Doğru ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler

Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:17:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etimesgut'ta Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]