Etimesgut'ta Yangın
1 saat önce
- Yangın çıkan apartmandan görüntü Alevlerden görüntüler İtfaiyenin müdahalesi ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
- Yangın çıkan apartmandan görüntü
Alevlerden görüntüler
İtfaiyenin müdahalesi ANKARA - Ankara
'nın Etimesgut
ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:55 Kaynak: AA
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