Son Dakika Haberleri: Etimesgut'ta Yangın (2)

Etimesgut'ta Yangın (2)

29 dakika önce

- Yangın çıkan apartmandan görüntü Alevlerden görüntüler İtfaiyenin müdahalesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

- Yangın çıkan apartmandan görüntü
Alevlerden görüntüler
İtfaiyenin müdahalesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:38 Kaynak: AA

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