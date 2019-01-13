Etimesgut'ta Yangın (2)
29 dakika önce
- Yangın çıkan apartmandan görüntü Alevlerden görüntüler İtfaiyenin müdahalesi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
- Yangın çıkan apartmandan görüntü
Alevlerden görüntüler
İtfaiyenin müdahalesi Ankara
'nın Etimesgut
ilçesinde bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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