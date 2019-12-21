Etimesgut'taki alternatif güzergahlar için ihaleye çıkılıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Etimesgut Türk Kızılayı ve İstasyon caddelerine alternatif bulvar ve alt geçit yapımı için ihale süreci gelecek hafta başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla İstasyon Caddesi üzerindeki 3 ışıklı kavşağa 3 alt geçit, açılacak alternatif bulvar üzerine ise 4 demiryolu geçiş köprüsü ile 1 alt geçit yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda trafik sorununun yaşandığı 4 kilometrelik yol üzerinde bulunan Hikmet Özer Caddesi Kavşağı, 1632. Cadde Kavşağı ile Atilla Eşer Caddesi Kavşağı'na 3 ayrı alt geçit inşa edilecek. Fen İşleri Daire Başkanlığınca ilk ihale, 25 Aralık'ta 2 alt geçit için yapılacak.

İhale sonrası 5 ayda tamamlanması planlanan iki alt geçitle İstasyon Caddesi'nin trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

Ayrıca, Turgut Özal Köprüsü'nden sonra Ankara Bulvarı istikametindeki yolda şerit sayısı 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6'ya çıkartılacak. Köprüden önce Etimesgut'un iç kısımlarında yer alan yol ise imar planı nedeniyle 2 gidiş 2 geliş şeklinde kalacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığınca Ankara Çevre Otoyolu bağlantısından itibaren şehir merkezi istikametinde 3 şeritli tek yön olarak tasarlanan alternatif güzergah da planlandı. Buna göre, tek yön uygulaması Etiler Caddesi Köprülü Kavşak bağlantısını geçtikten sonra tekrar iki yönlü trafiğe dönüştürülecek. Şehir merkezinden gelen trafik ise İstasyon Caddesi'ne verilmeden park bölgesinden demiryolu üzerinden yapılacak bir köprü ile TCDD hatlarının kuzeyine bağlanarak Elvankent istikametinde 3 şeritli yeni bir güzergah oluşturulacak.

Şehir merkezi istikametinden gelen trafik, tek yönlü olarak 2304. sokağa verilerek İstasyon Caddesi'nin güneyi için lokal trafik dağılımı yapılacak. Bu tek yön uygulamasıyla Hikmet Özer Caddesi'nin de tek yönlü olarak hizmet vermesi sağlanacak. Yeni güzergah boyunca 1632. Cadde bağlantısı TCDD hatlarının üzerinden köprü geçişleriyle mahalle bağlantısına izin verecek şekilde yapılacak. Yeni güzergahın, TCDD Emirler İstasyonu'nu ve Çevre Otoyolu'nu geçtikten sonra, TCDD hatlarının üzerinden bir köprü vasıtasıyla mevcut güzergahına ve mevcut çevre yolu girişlerine bağlantısı yapılacak. Alternatif yolla İstasyon Caddesi şehir merkezi istikametinde tek yön olarak çalışacak ve 3 farklı noktada bulunan sinyalize kavşaklar ortadan kalkarak trafik akışı kesintisiz sağlanacak. Elvankent istikameti de tek yön çalışacak ve kesintisiz trafik akışı bu yönde de sağlanmış olacak."