Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında sona gelindi
59 dakika önce
FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 10 Temmuz'da görülecek.
FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 10 Temmuz'da görülecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:33
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