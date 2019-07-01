Son Dakika Haberleri: Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında sona gelindi
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Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında sona gelindi

59 dakika önce

FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 10 Temmuz'da görülecek.

Etimesgut Zırhlı Birlikler davasında sona gelindi, System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması, 10 Temmuz'da görülecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:33 
karar, yargı, darbe, fetö, Ekonomi
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