etiSEM'de Türk mutfağının lezzetleri yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel etiSEM'de Türk mutfağının lezzetleri yarıştı - Son Dakika

etiSEM'de Türk mutfağının lezzetleri yarıştı

6 saat önce

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulamalı Merkezi Kaşmir Birimi'nde Türk mutfağı uygulamalı sınavı heyecanı yaşandı.

etiSEM'de Türk mutfağının lezzetleri yarıştı, System.String[]

Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulamalı Merkezi Kaşmir Birimi'nde Türk mutfağı uygulamalı sınavı heyecanı yaşandı.


Kaşmir etiSEM Birimi Uygulamalı Mutfak Atölyesi'nde aşçılık eğitimi alan adaylar yaptıkları yemekleri aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in de yer aldığı jüri üyelerine sundular. Başkan Demirel ve diğer değerlendirme kurulu üyeleri, kursiyerlerin yaptıkları yemeklere not verdiler. Kursiyerler, yaptıkları nohutlu mantı çorbası, dondurmalı irmik helvası, kuru meyveli sütlaç, hardal sosu salata, kabak sarması, piliç topkapı, çökertme kebabı, sebzeli tavuk çorbası, Manisa kebabı, Erzincan çorbası, narlı ıspanak salatası, kadın budu köfte ile kıyasıya yarıştılar.


Demirel, yarışmacılar8ı tebrik ederek, yemeklerin hepsinin çok güzel olduğunu söyledi. Başkan Demirel, yarışma sonunda merkezdeki diğer kursiyerleri de ziyaret ederek sohbet etti. etiSEM kurslarıyla 45 bine yakın Etimesgutlu'ya meslek ve beceri eğitimi verdiklerini belirten Demirel, Kaşmir etiSEM biriminde de bu dönem 286 kursiyerin eğitim aldığını söyledi.


Kursiyerler, etiSEM kurslarına katılarak kendilerini geliştirdiklerini, yeni hobi ve meslekler edindiklerini belirterek, Başkan Demirel'e teşekkür ettiler. - ANKARA

Etimesgut Belediyesi, Enver Demirel, Etimesgut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:26 Kaynak: İHA
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