Son Dakika Haberleri: Etiya teknolojisiyle dijitalleşme alanında bir ilk gerçekleşti

Etiya teknolojisiyle dijitalleşme alanında bir ilk gerçekleşti

33 dakika önce

Dünya devleriyle yarışan Etiya, tamamen dijital yeni mobil ve internet markası Fizz'in piyasaya sürülmesinde yardımcı oldu.

Etiya teknolojisiyle dijitalleşme alanında bir ilk gerçekleşti, System.String[]
Dünya devleriyle yarışan Etiya, tamamen dijital yeni mobil ve internet markası Fizz'in piyasaya sürülmesinde yardımcı oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:26 

Fi, Ekonomi
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