Etiya teknolojisiyle dijitalleşme alanında bir ilk gerçekleşti
33 dakika önce
Dünya devleriyle yarışan Etiya, tamamen dijital yeni mobil ve internet markası Fizz'in piyasaya sürülmesinde yardımcı oldu.
Dünya devleriyle yarışan Etiya, tamamen dijital yeni mobil ve internet markası Fizz'in piyasaya sürülmesinde yardımcı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:26
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