Son Dakika Haberleri: Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı
Son Dakika Dünya Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı - Son Dakika Dünya

Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı

6 saat önce

2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da aldıView on euronews.

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2019 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali ödülü Norveç'in başkenti Oslo'da aldıView on euronews

Etiyopa Başbakanı Abiy Ahmet Ali Nobel Barış Ödülü'nü Oslo'da düzenlenen törenle aldı

Etiyopya, Norveç, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 07:03 
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