Son Dakika Haberleri: Etiyopya 2012 yılına girdi
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Etiyopya 2012 yılına girdi

7 dakika önce

Kendine özgü takvimi kullanan Etiyopya, 2012 yılına girdi.

Etiyopya 2012 yılına girdi, System.String[]

Kendine özgü takvimi kullanan Etiyopya, 2012 yılına girdi.


Etiyopyalılar bugün yeni yılı kutladı. Tarihteki ilerleyişini miladi takvimin 7 yıl 8 ay gerisinden takip eden Etiyopya, bugün 2012 yılına "merhaba" dedi. Kendine has takvim ve saat kullanan Etiyopya, yeni yılı başta başkent Addis Abada olmak üzere diğer kent ve kasabalarda renkli bir şekilde kutluyor. "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü yeni yıl kutlamalarına sahne oluyor. Etiyopyalılar, sosyal medya üzerinden birbirlerine yeni yıl mesajları gönderiyor. - ADDİS ABABA

Etiyopya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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