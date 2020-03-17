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Etiyopya: 35 İtalyan turist vizeleri bitmesine rağmen salgın nedeniyle ülkelerine dönmek istemiyor
6 saat önce
Afrika ülkesi Etiyopya’yı ziyaret eden 35 İtalyan turist, vize süreleri dolmasına rağmen ülkelerindeki koronavirüsü salgını yüzünden bu ülkeyi terk etmeyi reddediyor.
Afrika ülkesi Etiyopya'yı ziyaret 35 İtalyan turist, vize süreleri dolmasına rağmen ülkelerindeki koronavirüsü salgını yüzünden bu ülkeyi terk etmeyi reddediyor.
"24jours.com" haber sitesine göre, İtalyan turistler, Etiyopya'nın şu sıralar Avrupa'da virüs yüzünden en fazla ölümün gerçekleştiği ülkelerine oranla daha güvenilir olduğu gerekçesiyle geri dönüş yapmamakta ısrarlı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:04
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