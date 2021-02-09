Etiyopya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika

ADDİS Afrika ülkelerinden Etiyopya'da hükümet, 2 ayda 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Lia Tadesse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Maske yoksa hizmet yok" kampanyası başlattıklarını söyledi.
Tadesse, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında gelecek iki ay içinde 9 milyon doz aşı almayı planlıyoruz." dedi.
İlk doz aşıları mart sonuna doğru almayı planladıklarını dile getiren Tadesse, 2021'in sonuna kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacaklarını kaydetti.
110 milyona yaklaşan nüfusuyla Etiyopya'da 142 bin 994 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 bin 156 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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