Etiyopya 9 milyon doz Kovid-19 aşısı alacak - Son Dakika

ADDİS Afrika ülkelerinden Etiyopya'da hükümet, 2 ayda 9 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı alacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Lia Tadesse, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Maske yoksa hizmet yok" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Tadesse, "Kovid-19 ile mücadele kapsamında gelecek iki ay içinde 9 milyon doz aşı almayı planlıyoruz." dedi.

İlk doz aşıları mart sonuna doğru almayı planladıklarını dile getiren Tadesse, 2021'in sonuna kadar 20 milyon doz Kovid-19 aşısı alacaklarını kaydetti.

110 milyona yaklaşan nüfusuyla Etiyopya'da 142 bin 994 Kovid-19 vakası tespit edildi, 2 bin 156 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.