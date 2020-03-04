Etiyopya, ABD'nin Hedasi Barajı açıklamasını "kabul edilemez" buldu - Son Dakika
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Etiyopya, ABD'nin Hedasi Barajı açıklamasını "kabul edilemez" buldu

6 saat önce

ADDİS Etiyopya, ABD'nin Hedasi Barajı'nın bölge ülkeleri arasında anlaşma olmaksızın doldurulmamasına ilişkin açıklamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Etiyopya, ABD'nin Hedasi Barajı açıklamasını

ADDİS Etiyopya, ABD'nin Hedasi Barajı'nın bölge ülkeleri arasında anlaşma olmaksızın doldurulmamasına ilişkin açıklamasını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in "tüm tarafların imzasını içeren bir anlaşma olmaksızın doldurma işlemi başlamamalı." ifadesine tepki gösterdi.

Andargachew, "Amerikalıların açıklaması diplomatik değil ve kabul edilemez. ABD'nin açıklamayı yeniden gözden geçirmesini umuyoruz." dedi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde Hedasi Barajı konusunda bir an önce anlaşmaya varılmasını umduğunu belirtti.

ABD'nin Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı müzakerelerin son oturumu şubat sonunda yapılmış, Etiyopya iç istişareleri bitirmediği gerekçesiyle toplantıya katılmamıştı.

Etiyopya hükümeti çok sayıda anlaşmazlık olmasına rağmen görüşmelere devam edeceğini duyurmuştu.

Yıllardır Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında devam eden ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmeler, son olarak ABD ve Dünya Bankasının ara buluculuğunda Kasım 2019'da yeniden başlatılmıştı.

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Temmuz ayında doldurulmaya başlanacak olan barajın gelecek yıl elektrik üretmeye başlaması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Steven Mnuchin, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:58 Kaynak: AA
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