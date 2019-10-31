Etiyopya ABD'nin Hedasi Barajı toplantısına katılacak

Etiyopya, Nil Havzası'ndaki ülkeler arasında gerginliğe yol açan Hedasi Barajı projesine ilişkin ABD tarafından düzenlenecek toplantıya katılacağını açıkladı.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nebiat Getachew, yerel basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hükümetin, ABD'nin daveti üzerine diğer ülkelerle Hedasi Barajı toplantısında yer alacağını ancak bunun ABD'nin ara bulucu rolünü kabul ettikleri anlamına gelmediğini söyledi.

Getachew, Mısır, Sudan ve Etiyopya'nın dışişleri bakanlarının görüşmede bir araya geleceğini ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, bu hafta yaptığı açıklamada, üç ülkenin temsilcilerinin 6 Kasım'da Washington'da toplanacağını duyurmuştu.

Mısır, Sudan ve Etiyopyalı yetkililer arasında başlayan görüşmeler, ay başında Mısır'ın ara buluculuk talebi üzerine sekteye uğramıştı.

Su savaşından endişe ediliyor

Etiyopya'nın, 2011'de Nil'in iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehir suyunun kullanımı konusunda tartışmalar gündeme gelmişti.

Kahire yönetimi, Hedasi Barajı'nın, Mısır'ın tek su kaynağı durumundaki Nil Nehri'ndeki payına olası olumsuz etkilerinden endişe ederken, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya ise Hedasi Barajı'yla enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Özellikle Mısır ve Etiyopya tarafından yapılan sert açıklamalar, barajın iki ülke arasında "su savaşına" yol açabileceği endişelerini artırıyor.