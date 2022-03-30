Etiyopya, ABD yaptırımları için Mısır'ın lobi firmalarını suçladı - Son Dakika
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Etiyopya, ABD yaptırımları için Mısır'ın lobi firmalarını suçladı

30.03.2022 19:58
Etiyopya, ABD yaptırımları için Mısır'ın lobi firmalarını suçladı

Etiyopya'nın en büyük diaspora örgütlerinden Etiyopya Amerikan Sivil Konseyi (EACC), ABD'nin uygulamaya koymaya hazırlandığı yeni yaptırımların Mısır'ın lobi firmalarınca desteklendiğini ileri sürdü.

Etiyopya'nın en büyük diaspora örgütlerinden Etiyopya Amerikan Sivil Konseyi (EACC), ABD'nin uygulamaya koymaya hazırlandığı yeni yaptırımların Mısır'ın lobi firmalarınca desteklendiğini ileri sürdü.

EACC Başkanı Yusuf Teferi, devlet ajansı ENA'ya yaptığı açıklamada, "S3199" ve "HR6600" adlı yasa taslaklarının Etiyopya'nın uluslararası finans ağıyla bağlantısını koparacağını söyledi.

İç savaştan ötürü ülkeye karşı uygulanacak söz konusu yaptırımların Etiyopya'yı yıllardır hiperenflasyonun görüldüğü Zimbabve'ye çevirebileceğini belirten Teferi, ABD Kongresini Mısır destekli lobi şirketlerinin etkilediğini ifade etti.

Firmaların isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve Mısır adına hareket ettiğini savunan Teferi, ABD'nin TPLF'yi ayakta tutmak istediğini ve mevcut yaptırımları durdurmalarının Konsey olarak mümkün olmadığını dile getirdi.

ABD'de Kongrenin büyük çoğunluğunca desteklenen yaptırımlar, ülkeye yönelik yardımların ve kredilerin durdurulması ve iç savaşı destekleyen kişilerin mal varlıklarının dondurulmasını da içeriyor.

ABD, daha önce savaş nedeniyle Etiyopya'yı gümrük muafiyeti listesinden çıkarmıştı.

Etiyopya hükümeti, geçen hafta Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için tek taraflı ateşkes ilan etmişti. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ateşkese uyacağını duyurmuştu

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar, büyük bir insani krize yol açmıştı. Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etmişti.

Uluslararası insan hakları örgütleri, her iki tarafı da savaş suçu işlemekle itham etti.

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Kaynak: AA

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