Son Dakika Haberleri: Etiyopya Acil Yardım İçin 1.3 Milyar Dolar Çağrıda Bulundu - Addis

Etiyopya Acil Yardım İçin 1.3 Milyar Dolar Çağrıda Bulundu - Addis

49 dakika önce

- Katılımcılardan detaylar Etiyopya'nın Ulusal Afet Risk Yönetimi Komiseri Mitiku Kassa'nın konuşması Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Aeneas Chuma'nın konuşması Etiyopya hükümeti ve uluslararası yardım ortakları "2019 yardım eylem planı" kapsamında düzenlenen toplantıda 8...

- Katılımcılardan detaylar
Etiyopya'nın Ulusal Afet Risk Yönetimi Komiseri Mitiku Kassa'nın konuşması
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Aeneas Chuma'nın konuşması Etiyopya hükümeti ve uluslararası yardım ortakları "2019 yardım eylem planı" kapsamında düzenlenen toplantıda 8 milyon kişinin acil gıdaya ve nakit para desteğine ihtiyacı olduğunu belirterek $1.314 milyar dolar acil yardım çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Etiyopya, Güncel
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