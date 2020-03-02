Etiyopya Adowa Zaferi'nin 124. yıl dönümünü kutluyor - Son Dakika
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Etiyopya Adowa Zaferi'nin 124. yıl dönümünü kutluyor

6 saat önce

ADDİS Afrika'nın sömürge olmamış tek ülkesi Etiyopya, 124 yıl önce İtalyan işgal güçlerine karşı elde ettiği Adowa Zaferi'ni kutluyor.

Etiyopya Adowa Zaferi'nin 124. yıl dönümünü kutluyor, System.String[]

ADDİS Afrika'nın sömürge olmamış tek ülkesi Etiyopya, 124 yıl önce İtalyan işgal güçlerine karşı elde ettiği Adowa Zaferi'ni kutluyor.

İtalyan işgal güçlerine karşı 1 Mart 1896'da kazanılan zafer dolayısıyla Tigray eyaletinin Adowa kasabasında ve başkent Addis Ababa'da törenler düzenlendi. Yeşil, sarı ve kırmızı Etiyopya bayraklarıyla sokaklara dökülen halk, şarkılar ve marşlar söyledi.

Başbakan Abiy Ahmed, yayımladığı mesajda, "Adowa Zaferi, ulusal bir zafer değildir. Afrika'nın özgürlük aşkının yeniden doğmasına yol açan bir zaferdir." ifadesini kullandı.

Etiyopya ordusuyla İtalya askerleri arasında 1896'da yaşanan Adowa Savaşı, İtalyanların yenilgisiyle sonuçlanmıştı. 1935'te Etiyopya'ya yeniden giren İtalyan kuvvetleri, bu sefer ülkeyi işgal etmeyi başarsa da İngilizlerin desteğini alan direniş güçleri 1941'de İtalyanları ülkeden çıkarmıştı.

Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:42 Kaynak: AA
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