Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke
24 dakika önce
Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı Direktörü Chane, "Dünya Mülteciler Günü, Afrika'daki en büyük ikinci mülteci nüfusuna sahip ülkemiz için daha büyük anlam taşıyor.
Etiyopya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:38
Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı Direktörü Chane, "Dünya Mülteciler Günü, Afrika
'daki en büyük ikinci mülteci nüfusuna sahip ülkemiz için daha büyük anlam taşıyor." dedi.
Küresel servet 206 trilyon dolara ulaştı
Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB, tek ATM'de birleşti
Atanamayınca ipek böceği işine girdiler, aylık 20 bin lira kazanıyorlar