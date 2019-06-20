Son Dakika Haberleri: Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke
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Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke

24 dakika önce

Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı Direktörü Chane, "Dünya Mülteciler Günü, Afrika'daki en büyük ikinci mülteci nüfusuna sahip ülkemiz için daha büyük anlam taşıyor.

Etiyopya Afrika'da en fazla mülteciye sahip ikinci ülke, System.String[]
Etiyopya Mülteciler ve Yurda Dönenler Ajansı Direktörü Chane, "Dünya Mülteciler Günü, Afrika'daki en büyük ikinci mülteci nüfusuna sahip ülkemiz için daha büyük anlam taşıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:38 
Etiyopya, Afrika, Ekonomi
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