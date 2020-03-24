Etiyopya, Afrika ülkeleri için 150 milyar dolar istedi - Son Dakika
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Etiyopya, Afrika ülkeleri için 150 milyar dolar istedi

7 saat önce

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenmesi nedeniyle G20 ülkelerine, Afrika ülkelerinin borçlarını silmesi ve acil bütçe desteği vermesi çağrısında bulundu.

Etiyopya, Afrika ülkeleri için 150 milyar dolar istedi, System.String[]

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenmesi nedeniyle G20 ülkelerine, Afrika ülkelerinin borçlarını silmesi ve acil bütçe desteği vermesi çağrısında bulundu.

Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek haftalarda toplantı yapması beklenen gelişmiş ülkelere çağrıda bulunarak Afrika'nın karşılaştığı zorluğun içinden çıkabilmesi için üç maddelik öneride bulundu.

Salgın nedeniyle Afrika ülkelerinin ticaret ve turizm alanlarında ekonomik olarak büyük bir kayba uğradığına vurgu yapan Ahmed, Dünya Bankasından acil sağlık giderleri ve bütçe desteği için yaklaşık 150 milyar dolar talep etti.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) de Afrika'daki çalışmalarını güçlendirmesi için destek olunması gerektiğini belirten Ahmed, olağanüstü durum nedeniyle Afrika ülkelerinin kamu borçlarından faiz alınmamasını ve bazı düşük gelirli ülkelerin borçlarının bir kısmının da silinmesini istedi.

Kıtada salgın nedeniyle pek çok ülke sokağa çıkma yasağı ilan ederken tedbirler artırılıyor. Afrika genelinde koronavirüs vakaları 1700'e yaklaştı.

Etiyopya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:46 Kaynak: AA

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