Son Dakika Haberleri: Etiyopya Asıllı Öğretmenden, MHP'ye Üyelik Başvurusu

Etiyopya Asıllı Öğretmenden, MHP'ye Üyelik Başvurusu

1 saat önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran, MHP'ye üyelik başvurusunda bulundu.

Etiyopya Asıllı Öğretmenden, MHP'ye Üyelik Başvurusu, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özel okulda İngilizce öğretmenliği yapan Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran, MHP'ye üyelik başvurusunda bulundu.

Körfez'de emekli bankacı Kadir Ceran ile 9 yıldır evli olan, özel okulda İngilizce öğretmeni Semansn Dubola Ceran, MHP'ye üyelik başvurusu yaptı. Arkadaşlarının çağrısı üzerine yerel seçimde partisinin çalışmalarına destek olmak istediğini belirten Semansn Dubola Ceran, üyelik formunu doldurdu.

Etiyopya asıllı Türk vatandaşı Semansn Dubola Ceran'ın üyelik formunu alan MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, bu olayın ilk kez yaşandığını, bunun da MHP'nin ne kadar güçlü bir parti haline geldiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:39 Kaynak: DHA

Körfez, Kocaeli, Etiyopya, MHP, Güncel
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