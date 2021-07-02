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Etiyopya, askeri birliklerini Sudan ile olan batı sınırına kaydıracak - Son Dakika

Etiyopya, askeri birliklerini Sudan ile olan batı sınırına kaydıracak

02.07.2021 10:51
Etiyopya, askeri birliklerini Sudan ile olan batı sınırına kaydıracak, System.String[]

ADDİS Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, askeri birliklerini Sudan ile olan batı sınırlarına kaydıracağını açıkladı.

ADDİS Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya, askeri birliklerini Sudan ile olan batı sınırlarına kaydıracağını açıkladı.

Etiyopya Başbakanlığı sözcülerinden Rıdvan Hüseyin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Savunma önceliğimizi Tigray bölgesinden batı sınırlarımıza kaydırıyoruz." dedi.

Batı sınırında ulusal bir tehdidin oluştuğuna dikkati çeken Hüseyin, askeri birliklerin batı sınırı boyunca konuşlandırılacağını belirtti.

Hüseyin, söz konusu kararın askeri değil, siyasi olduğunu ve hükümetin bu konuyu kapsamlı görüştüğünü ifade etti.

Batı sınırında ortak askeri tatbikatlar düzenlendiğini vurgulayan Hüseyin, "Her türlü olasılığa hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Hüseyin, askeri birliklerin Tigray bölgesinden geri çekildiğini ve gerek görülürse yeniden gönderileceğini kaydetti.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Mısır, barajın anlaşma olmadan doldurulmasının, içmede ve tarımda kullandığı suyun neredeyse tamamını oluşturan nehrin akışını tehdit ettiğini belirtiyor.

Sudan ise 10 yıldır tartışma konusu olan barajın 3'lü anlaşma olmadan doldurulmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Sudan ve Mısır tarafı, ilerideki muhtemel anlaşmazlıklara da çözümler sunan bağlayıcı, yasal bir anlaşma imzalanmasında ısrar ediyor.

Etiyopya, Afrika, Mısır, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya, askeri birliklerini Sudan ile olan batı sınırına kaydıracak - Son Dakika


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