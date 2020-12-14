Etiyopya, askeri operasyonu tamamladığı Tigray'da hava sahasını uçuşlara yeniden açtı - Son Dakika

Etiyopya'da askeri operasyonun tamamlandığı Tigray bölgesindeki hava sahasının uçuşlara yeniden açıldığı bildirildi.

Etiyopya Sivil Havacılık Otoritesinin yazılı açıklamasında, yaklaşık 1 aydan fazladır kapalı olan hava sahasının açılmasıyla yerel ve uluslararası uçuşların yeniden yapılabileceği belirtildi.

Kolluk kuvvetlerinin operasyonuyla kapatılan kuzey hava sahasının, yeniden hizmete açıldığı kaydedildi.

Başbakan'dan Tigray'a ilk ziyaret

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, kasım başından bu yana ilk defa dün Tigray'a giderek, başkent Mekelle'de yeni bölge konseyi üyeleriyle bir araya geldi.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nden (TPLF) alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurmuş, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.

Etiyopya ulusal ordusunun, eyaleti yöneten isyancı TPLF saldırılarının hemen akabinde 4 Kasım'da başlattığı askeri operasyonda, binlerce kişi hayatını kaybetti, 50 bine yakın kişi Sudan'a sığındı.