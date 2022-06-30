Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Sudan'a barışçıl çözüm çağrısı - Son Dakika
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Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Sudan'a barışçıl çözüm çağrısı

30.06.2022 10:14
Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Sudan'a barışçıl çözüm çağrısı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan ile yaşanan sınır sorununu barışçıl yöntemlerle çözmekten yana olduklarını belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Sudan ile yaşanan sınır sorununu barışçıl yöntemlerle çözmekten yana olduklarını belirtti.

Başbakan Ahmed, basına yaptığı açıklamada, komşu ülke Sudan ile yaşanan sınır sorununa değindi.

Sudan halkına karşı düşmanlık beslemediklerine dikkati çeken Ahmed, "Sudan ile barışçıl çözümden yanayız." dedi.

Ahmed, iki ülkenin savaşa girmesini isteyen kesimlerin olduğuna işaret ederek, sorunları kardeşçe ve karşılıklı güvene dayalı olarak çözmek istediklerini söyledi.

Ahmed, "Sudan ve Etiyopya halkı iki kardeştir. Hiç kuşkusuz iki ülke arasında bazı problemler var. Sorunları çözmek için iş birliğine yoğunlaşmalıyız." ifadesini kullandı.

Etiyopya iddiaları reddediyor

Sudan Silahlı Kuvvetleri, 22 Haziran'da topraklarından kaçırılan 7 asker ve bir sivilin Etiyopya ordusu mensuplarınca infaz edildiğini açıklamıştı.

Sudan ordusu, doğu komşusu Etiyopya'nın yaptıklarına uygun şekilde mukabelede bulunulacağını bildirmişti.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 8 Sudanlının öldürülmesine değinerek, sahada somut, gerçek bir karşılık vereceklerini ve bir daha benzer bir olayın yaşanmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetmişti.

Etiyopya tarafı ise iddiaları reddetmişti.

Afrika Birliği, iki ülke arasında yaşanan gerginlikten derin kaygı duyulduğunu belirtilerek, sorunun çözümü için iki tarafa da diyalog çağrısında bulundu.

Sınırda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğu ifade edilen açıklamada, sebebi ne olursa olsun askeri müdahaleden uzak durulması gerektiği vurgulandı.

İki ülke arasında verimli topraklarıyla bilinen tartışmalı Faşaka sınır bölgesinde, yıllardır karşılıklı sınır ihlalleri ve tacizler yaşanıyor.

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Kaynak: AA

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