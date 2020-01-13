Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Trump'a: "Şikayetini Nobel'e yapmak zorunda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Trump'a: 'Şikayetini Nobel'e yapmak zorunda' - Son Dakika

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Trump'a: "Şikayetini Nobel'e yapmak zorunda"

6 saat önce

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel ödülünün kendisinin hakkı olduğuna ilişkin sözleri üzerine, "Başkan Trump, şikayetini Nobel'e yapmak zorunda.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Trump'a:

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel ödülünün kendisinin hakkı olduğuna ilişkin sözleri üzerine, "Başkan Trump, şikayetini Nobel'e yapmak zorunda." dedi.

Ahmed, Güney Afrika'daki resmi temasları sırasında gazetecilerin Trump'ın sözleri hakkındaki sorularına cevap verdi.

ABD Başkanı'nın konuya ilişkin şikayetini Etiyopya'ya değil Nobel komitesine sunması gerektiğini belirten Ahmed, "Nobel'in bir kişiyi nasıl seçtiğine ilişkin bilgim yok." dedi.

Trump, Ohio'daki bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama duydum ki o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Etiyopya ve Abiy Ahmed'in isimlerini zikretmese de söz konusu konuşma, Etiyopya'da büyük tepkilere yol açmıştı.

Bazı uzmanlar, Trump'ın Mısır ve Etiyopya arasında krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerinde ABD'nin ara buluculuğunu kastettiği yorumunu yapmıştı.

Nobel Barış Ödülü, geçen yıl "Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları" dolayısıyla Ahmed'e verilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
3 hafta boyunca eksi 15 derecede hayatta kaldı İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak

Son Dakika Haberleri
16:02 Bursa marketteki soygun güvenlik kameralarında - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -1 - Son Dakika
16:02 Mersin-kayıp bekçiler, 3'üncü günde de aranıyor-ek+++ - Son Dakika
16:02 Sapanca gölünde hayalet ağ katliamı -2 - Son Dakika
16:02 İsrail'deki sol partilerden seçim ittifakı - Son Dakika
15:29 Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Son Dakika
14:44 Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Tezel'den ilk açıklama - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 16:02:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya Başbakanı Ahmed'den Trump'a: "Şikayetini Nobel'e yapmak zorunda" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]