Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "ülke ölüm kalım noktasında" açıklaması - Son Dakika
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Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "ülke ölüm kalım noktasında" açıklaması

6 saat önce

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, son yıllarda siyasi bir krizin içine giren ve dönüşüm yaşayan ülkesinin "ölüm kalım" aşamasında olduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, son yıllarda siyasi bir krizin içine giren ve dönüşüm yaşayan ülkesinin "ölüm kalım" aşamasında olduğunu söyledi.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Ahmed, ülkede entrika politikalarının ve aşırıcılığın güç kazanmaya başladığını dile getirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu "ölüm kalım" noktası olarak betimleyen Ahmed, belli çevrelerin devlet içinde devlet kurmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Ahmed, "Yabancı terör grupları ülkeye girmeye başladı ve dönüşüm sürecini bir yıkım başlatmak için fırsat gibi kullanmak istiyorlar. Geçen yıl, Eş-Şebab Oromiya ve Amhara'da gençleri bünyesine katmaya başladı." dedi.

Üniversitelerde ve dini mekanlardaki etnik temelli çatışmaları derinleşen bir "ahlaki çöküntüye" bağlayan Ahmed, son zamanlarda buralardaki polis gücünün de bu nedenle artırıldığını kaydetti.

Aralık ayında çok sayıda caminin saldırıya uğradığı ülkede etnik çatışmaların yanı sıra bazı bölgelerde farklı dini gruplar arasında gerilim artıyor.

İktidar bloğundaki bölünme nedeniyle siyasi alanda belirsizliğin hakim olduğu ülke, ağustos ayında genel seçimlere gidecek.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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