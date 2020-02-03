Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "ülke ölüm kalım noktasında" açıklaması - ADDİS - Son Dakika
Son Dakika Güncel Etiyopya Başbakanı Ahmed'den 'ülke ölüm kalım noktasında' açıklaması - ADDİS - Son Dakika

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "ülke ölüm kalım noktasında" açıklaması - ADDİS

6 saat önce

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, son yıllarda siyasi bir krizin içine giren ve dönüşüm yaşayan ülkesinin "ölüm kalım" aşamasında olduğunu söyledi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'den

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, son yıllarda siyasi bir krizin içine giren ve dönüşüm yaşayan ülkesinin "ölüm kalım" aşamasında olduğunu söyledi.

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Ahmed, ülkede entrika politikalarının ve aşırıcılığın güç kazanmaya başladığını dile getirdi.

Ülkenin içinde bulunduğu durumu "ölüm kalım" noktası olarak betimleyen Ahmed, belli çevrelerin devlet içinde devlet kurmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

Ahmed, "Yabancı terör grupları ülkeye girmeye başladı ve dönüşüm sürecini bir yıkım başlatmak için fırsat gibi kullanmak istiyorlar. Geçen yıl, Eş-Şebab Oromiya ve Amhara'da gençleri bünyesine katmaya başladı." dedi.

Üniversitelerde ve dini mekanlardaki etnik temelli çatışmaları derinleşen bir "ahlaki çöküntüye" bağlayan Ahmed, son zamanlarda buralardaki polis gücünün de bu nedenle artırıldığını kaydetti.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü
Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 00:16:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "ülke ölüm kalım noktasında" açıklaması - ADDİS - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]