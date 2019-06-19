Son Dakika Haberleri: Etiyopya Başbakanı Ahmed'in babası toprağa verildi
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Etiyopya Başbakanı Ahmed'in babası toprağa verildi

1 saat önce

ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in vefat eden babası Ahmed Ali "sade" bir törenle toprağa verildi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed'in babası toprağa verildi, System.String[]
ADDİS Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in vefat eden babası Ahmed Ali "sade" bir törenle toprağa verildi.
Kendisi Protestan olan Ahmed'in Müslüman babasının dün yapılan cenazesine katılan ülkenin tanınan aktivistlerinden Ahmed Jebel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazeye hiçbir devlet görevlisi ve medya mensubunun katılmadığını aktardı.
Başbakana yakın isimlerden biri olan Jebel, "Başbakan Ahmed, tüm devlet görevlilerine gelmemeleri ve resmi görevlerine dönmeleri emri verdi. Hükümet görevlileri cenazeye gitmek için ayarlanan uçağa binmek üzereyken Başbakanın emriyle uçuş durduruldu." ifadesini kullandı.
Jebel, buna rağmen kara yolunu kullanarak cenazeye katıldığını belirtti.
Öte yandan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani gibi çok sayıda lider Ahmed'e taziye mesajı gönderdi.
Abiy Ahmed, Oromiya eyaletinin Beshahsa bölgesinde toprağa verilen ve yerel medyaya göre 90 yaşının üzerinde vefat ettiği belirtilen Oromo kökenli Ali'nin 13. çocuğu olarak dünyaya geldi.
Kendisi Protestan, annesi Amharalı Ortodoks babası Müslüman olan Abiy Ahmed, göreve geldiğinde ailesindeki etnik ve dini farklılıklar sebebiyle çok konuşulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Etiyopya, Güncel
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