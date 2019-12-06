Son Dakika Haberleri: Etiyopya Başbakanı Ahmed, Nobel Barış Ödülü töreninde basın toplantısı yapmayacak
Son Dakika Güncel Etiyopya Başbakanı Ahmed, Nobel Barış Ödülü töreninde basın toplantısı yapmayacak - Son Dakika

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Nobel Barış Ödülü töreninde basın toplantısı yapmayacak

6 saat önce

Nobel barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in gelecek hafta yapılacak ödül töreni sırasında geleneksel basın toplantısına katılmayacağı bildirildi.

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Nobel Barış Ödülü töreninde basın toplantısı yapmayacak, System.String[]

Nobel barış Ödülü'ne layık görülen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in gelecek hafta yapılacak ödül töreni sırasında geleneksel basın toplantısına katılmayacağı bildirildi.

Norveç devlet televizyonu NRK'ye konuşan Nobel Enstitüsü Direktörü Olav Njolstad, Eritre'yle yaptığı barış nedeniyle ödüle layık görülen Ahmed'in basın karşısına çıkmayı reddetmesinin "hayli sorunlu" bulunduğunu belirtti.

Ahmed'in basın sekreteri Billene Seyoum ise AP'ye yaptığı açıklamada, başbakanın yoğun iç meselelerden vakit bulup uzun günler Nobel etkinliklerine vakit ayıracak durumda olmadığını söyledi.

Seyoum, iş başına geldiğinden bu yana sürekli basın toplantıları ve röportajlardan kaçan Ahmed'in şimdiye kadar "en erişilebilir" Etiyopya Başbakanı olduğunu ileri sürdü.

Başbakan Ahmed'in ayrıca Norveç Başbakanı Erna Solberg'le bir araya geldikten sonra açıklama yapacağı ancak soru almayacağı öğrenildi.

Ülkeyi 28 yıl yöneten Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunu bozarak geçen ay kendisini destekleyen yerel partilerle Refah Partisi adı altında yeni bir partide birleşen Ahmed, gelecek yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde muhaliflerin hedefinde bulunuyor.

Ahmed'in kurduğu partiye katılmayan ve yeni partiyi gayrimeşru ilan eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) yeni ittifak arayışlarını sürdürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık
Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim Ayşe Karaman'ın ölmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ortaya çıktı Son dakika: İstanbul Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, trafik yoğunluğu oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 17:57:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etiyopya Başbakanı Ahmed, Nobel Barış Ödülü töreninde basın toplantısı yapmayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]