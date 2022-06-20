Etiyopya Başbakanı Ahmed: "Sivillere saldırı kabul edilemez" - Son Dakika
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Etiyopya Başbakanı Ahmed: "Sivillere saldırı kabul edilemez"

20.06.2022 11:51
Etiyopya Başbakanı Ahmed: "Sivillere saldırı kabul edilemez"

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin Oromiya bölgesinde 18 Haziran'da 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkenin Oromiya bölgesinde 18 Haziran'da 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Başbakan Ahmed, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sivillere yönelik saldırılara karşı "sıfır tolerans" göstereceklerini ifade etti.

Oromiya bölgesinde sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Ahmed, "Sivillere saldırı kabul edilemez. Saldırılardan etkilenen bölgelerde barış ve güvenliğin yeniden sağlanması öncelikli hedefimiz." ifadesini kullandı.

Ülkenin orta-güney bölgesinde yer alan Oromiya'da, 18 Haziran Cumartesi günü Amhara etnik grubuna yönelik silahlı saldırı düzenlenmiş ve 200'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Saldırının, isyancı grup Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından yapıldığı ileri sürülmüş, OLA Sözcüsü Odaa Tarbii ise suçlamaları reddetmişti.

110 milyonu aşan nüfusuyla Etiyopya'da etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkedeki en büyük ikinci etnik grup olan Amharalara yönelik Oromiya bölgesinde sık sık saldırılar düzenleniyor.

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Etiyopya'da silahlı saldırıda 200'den fazla sivil öldürüldü Etiyopya'da silahlı saldırıda 200'den fazla sivil öldürüldü
Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya Başbakanı Ahmed: 'Sivillere saldırı kabul edilemez' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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