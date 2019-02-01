Etiyopya Başbakanı: Demokrasi ve Adalet Mücadelesi Etnik Çatışmayı Beraberinde Getirdi
2 saat önce
Etiyopya'nın yeni başbakanı Abiy Ahmed'in getirdiği reformlar ülkedeki ticari tekelleri hedef alıyor ve güç dengelerini sarsıyor.
Etiyopya
'nın yeni başbakanı Abiy Ahmed'in getirdiği reformlar ülkedeki ticari tekelleri hedef alıyor ve güç dengelerini sarsıyor. Ahmed daha demokratik ve adil bir ülke için savaşırken Etiyopya'da farklı etnik gruplar arasındaki şiddet olayları kayda değer artış gösterdi.…
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:51 Kaynak: Youtube
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