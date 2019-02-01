Son Dakika Haberleri: Etiyopya Başbakanı: Demokrasi ve Adalet Mücadelesi Etnik Çatışmayı Beraberinde Getirdi

Etiyopya Başbakanı: Demokrasi ve Adalet Mücadelesi Etnik Çatışmayı Beraberinde Getirdi

2 saat önce

Etiyopya'nın yeni başbakanı Abiy Ahmed'in getirdiği reformlar ülkedeki ticari tekelleri hedef alıyor ve güç dengelerini sarsıyor.

Etiyopya'nın yeni başbakanı Abiy Ahmed'in getirdiği reformlar ülkedeki ticari tekelleri hedef alıyor ve güç dengelerini sarsıyor. Ahmed daha demokratik ve adil bir ülke için savaşırken Etiyopya'da farklı etnik gruplar arasındaki şiddet olayları kayda değer artış gösterdi.…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:51 Kaynak: Youtube

Etiyopya, Genel
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