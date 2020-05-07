Etiyopya Başbakanı'ndan yetki paylaşımı çağrısı yapan muhalefete uyarı - Son Dakika

Etiyopya Başbakanı'ndan yetki paylaşımı çağrısı yapan muhalefete uyarı

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen seçimler sonrası kendisine yetki paylaşımı çağrısı yapan muhalefet partilerinin anayasaya aykırı davrandığını söyledi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen seçimler sonrası kendisine yetki paylaşımı çağrısı yapan muhalefet partilerinin anayasaya aykırı davrandığını söyledi. Ahmed, yaptığı çevirim içi açıklamada, muhalefet partilerinin, seçim olmadan iktidarı paylaşmak istemesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Ülkedeki seçim komisyonunun ağustosta gerçekleşecek seçimlerin mevcut koşullarda yapılamayacağını belirttiğini hatırlatan Ahmed, seçimlerin yasal olarak ertelenmesi için çözüm üretilmeye çalışıldığını kaydetti. Ahmed, "Halkın güvenliğinin sağlanması için anayasayı ihlal eden faaliyetlere karşı her türlü önlem alınacak." dedi. Etiyopya anayasasında seçimlerin nasıl erteleneceğine ilişkin açık ifadeler olmaması nedeniyle konu bu hafta vekiller tarafından üst komisyona taşınmıştı. Öte yandan ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletini yöneten Tigray Halkı Kurtuluş Partisi (TPLF), federal hükümetin aldığı karar ne olursa olun bölgede belirlenen tarihte seçimin yapılacağını açıklamıştı. Kovid-19'la mücadele kapsamında olağanüstü hal eden Etiyopya'da şimdiye kadar 162 vaka kayda geçti, virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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