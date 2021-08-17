Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika

Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret, Türkiye-Etiyopya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilişinin 125'inci yılında gerçekleşecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

İkili münasebetlerin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı ziyarette, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.