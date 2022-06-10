Etiyopya, Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti - Son Dakika
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Etiyopya, Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti

10.06.2022 11:05
Etiyopya, Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti

Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somaliland'da inşa ettiği Berbera Limanı'ndaki yüzde 19'luk hissesini yitirdi.

Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somaliland'da inşa ettiği Berbera Limanı'ndaki yüzde 19'luk hissesini yitirdi.

Addis Ababa merkezli The Reporter gazetesinin haberine göre, Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'ın topraklarına yaptırmasına izin verdiği BAE limanında Etiyopya'nın hissesi kalmadı.

Etiyopya Maliye Bakanı Saad Ali Shire, ülkesinin hisseleri korumak için karşılaması gereken şartları zamanında tamamlayamadığını ve artık hissesi olmadığını söyledi.

Etiyopya'nın hisseleri liman işletmecisi DP World ve Somaliland arasında paylaşıldı.

Somali'nin egemenlik ihlali gerekçesiyle izin vermediği projeye, denize kıyısı olmayan Etiyopya tüm itirazlara rağmen katılacağını açıklamıştı.

Berbera Limanı projesinde BAE'li liman işletmecisi DP World'ün yüzde 51, Somaliland'ın yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 payı bulunuyordu.

Denize sınırı olmayan Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını Cibuti üzerinden yapıyor.

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Addis Ababa, Etiyopya, Somali, Güncel, Son Dakika

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