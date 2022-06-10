Denize sınırı olmayan Etiyopya, ihracat ve ithalatının yüzde 90'ını Cibuti üzerinden yapıyor.

Somali'nin egemenlik ihlali gerekçesiyle izin vermediği projeye, denize kıyısı olmayan Etiyopya tüm itirazlara rağmen katılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Etiyopya, Berbera Limanı'ndaki hissesini kaybetti - Son Dakika

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