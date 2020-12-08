Etiyopya, BM çalışanlarına ateş açtığını kabul etti - Son Dakika

ADDİS Etiyopya, ordu güçlerinin, kuşatma altında tutulan Tigray eyaletinde Birleşmiş Milletler (BM) ekibine ateş açtığını doğruladı.

Olağanüstü Hal Görev Gücü Sözcüsü Büyükelçi Rıdvan Hüseyin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, eyaletteki Shimelba Kampı'nda kalan Eritreli mültecilere ulaşmaya çalışan BM personeline kontrol noktalarında durmaması ve geçiş protokolüne uymaması gerekçesiyle ateş açıldığını belirtti.

"Etiyopya, sahipsiz bir toprak parçası değil." diyen Hüseyin, BM ekibinin üçüncü bir kontrol noktasını geçmek üzere olduğu sırada ateşle durdurulduğunu aktardı.

Basın toplantısında konuşan Ulusal Afet Risk Yönetimi Komisyonu Başkanı Mitiku Kassa ise yapılan çalışmayla eyalette ilk olarak 1,8 milyon kişiye yardım ulaştırılacağını dile getirdi.

4 Kasım'da, bölgeyi yöneten isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF) federal orduya yönelik saldırılarının ardından başlatılan askeri operasyonda binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 50 bine yakın kişinin Sudan'a sığındığı belirtiliyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, geçen hafta, eyaletin başkenti Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyurarak, suçluların tek tek yakalanıp adalet önüne çıkarılacağını açıklamıştı.