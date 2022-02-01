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Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı - Son Dakika

Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı

01.02.2022 20:42
Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yaklaşık 3 yıl sonra yeniden kullanmaya başladı.

Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yaklaşık 3 yıl sonra yeniden kullanmaya başladı.

Etiyopya Hava Yollarından yapılan açıklamada, Boeing 737 Max tipi bir uçağın yapılan özel törenle yeniden havalandığı ifade edildi.

Hava Yollarının Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, daha önce yeniden sertifikalandırma süreci sonunda Boeing 737 Max tipi uçakların güvenilirliğine ikna olduklarını dile getirmişti.

Boeing 737 Max 8 tipi uçağın 2018'de Endonezya'da ve 2019'da Etiyopya'da düşmesinin ardından çok sayıda ülke, uçağın kullanımını durdurmuştu.

Kazalarda hayatını kaybedenler için özür dileyen Amerikan uçak üreticisi Boeing, 737 Max tipi uçakların Manevra Karakteristikleri Takviye Sistemi (MCAS) yazılımını güncellemişti.

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Addis Ababa, Boeing 737, Etiyopya, Nairobi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı - Son Dakika
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