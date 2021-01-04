Etiyopya çatışmalarda hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore edecek - Son Dakika

Etiyopya çatışmalarda hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore edecek

04.01.2021 23:43
Etiyopya çatışmalarda hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore edecek, System.String[]

ADDİS Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlatılan askeri operasyonda hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore etme sözü verdi.

ADDİS Etiyopya hükümeti, ülkenin kuzeyinde Kasım 2020'de başlatılan askeri operasyonda hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore etme sözü verdi.

Etiyopya Mirasını Araştırma ve Koruma İdaresi Direktörü Yardımcısı Abebaw Ayalew, devlet televizyonu ETV'ye yaptığı açıklamada, idareden bir teknik ekibin türbe alanındaki zararı tespit ederek restorasyona başlayacağını söyledi.

ETV ayrıca, içerisinde türbenin yanı sıra cami ve aşevi gibi farklı binaların bulunduğu komplekste hükümetin operasyon yaptığı isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) ait siper bulunduğunu duyurdu.

Türbe alanının yakınlarındaki Emanuel Kilisesi'nin de çatışmalarda zarar gördüğü öğrenildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) restore ettiği türbenin askeri operasyon sırasında zarar gördüğü, geçen hafta sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ortaya çıkmıştı.

TİKA yenilemişti

Etiyopya ve İslam tarihinde önemli yeri olan ilk muhacirlerden 15 sahabenin de mezarının bulunduğu türbe alanı ve cami, TİKA'nın restorasyon çalışmalarının ardından 2018'de kapılarını ziyaretçilere açmıştı.

TİKA'nın kültürel varlıklar alanında yürüttüğü en prestijli projelerden biri olan ve uzun süreli titiz bir restorasyon sürecinden geçen türbe alanı, peyzaj düzenlemeleri ve inşa edilen ek binalarla dokusu korunarak yeni bir çehreye kavuşmuştu.

araştırma, Etiyopya, Kasım, TİKA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya çatışmalarda hasar gören Kral Necaşi Türbesi'ni restore edecek - Son Dakika


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