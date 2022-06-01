Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı

01.06.2022 20:42
Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı

SEBETA, 1 Haziran (Xinhua) -- Coca-Cola İçecek Afrika (CCBA) Etiyopya'da Salı günü 100 milyon ABD doları değerindeki yeni Coca-Cola şişeleme fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

SEBETA, 1 Haziran (Xinhua) -- Coca-Cola İçecek Afrika (CCBA) Etiyopya'da Salı günü 100 milyon ABD doları değerindeki yeni Coca-Cola şişeleme fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde yer alan Sebeta kasabasındaki Coca-Cola şişeleme fabrikasında bir yerel işçi çalışıyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı

Etiyopya'nın Oromia bölgesinde yer alan Sebeta kasabasındaki Coca-Cola şişeleme fabrikasında bir yerel işçi çalışıyor, 31 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Coca Cola, Etiyopya, Haziran, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya'da 100 Milyon Dolarlık Coca-Cola Şişeleme Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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