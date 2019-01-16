Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da 18 Banka Soyuldu

Etiyopya'da 18 Banka Soyuldu

54 dakika önce

ADDİS Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde 18 banka silahlı kişilerce soyuldu.

Etiyopya'da 18 Banka Soyuldu, System.String[]
ADDİS Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde 18 banka silahlı kişilerce soyuldu.

Eyaletin iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Wollega bölgesi ve çevresinde aralarında Etiyopya Ticari Bankası (CBE), Oromiya Kooperatif Bankası ve Oromiya Kredi ve Tasarruf Bankasının da olduğu, kamu ve özel sektöre ait 18 bankanın soyulduğu ifade edildi.


Silahlı kişilerin bölgede kamu ile özel mülklere de zarar verdiği, yol kestiği aktarılan açıklamada, halkın ve hükümetin bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için iş birliği yaptığı belirtildi.

Yerel medyada, geçen hafta baş gösteren soygun olaylarından ordunun silahsızlanması için operasyon başlattığı Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) üyeleri sorumlu tutulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:58 Kaynak: AA

Etiyopya, Güncel
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