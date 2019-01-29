Son Dakika Haberleri: Etiyopya'da 50 Bin Evsiz Rehabilite Edilecek

Etiyopya'da 50 Bin Evsiz Rehabilite Edilecek

28 dakika önce

ADDİS Etiyopya'da, sokaklarda yaşayan 50 bin evsizin rehabilite edilmesi için kampanya başlatıldı.

Etiyopya'da 50 Bin Evsiz Rehabilite Edilecek, System.String[]
ADDİS Etiyopya'da, sokaklarda yaşayan 50 bin evsizin rehabilite edilmesi için kampanya başlatıldı.

Addis Ababa Şehir İdaresi Başkanı Takele Uma Benti, yaptığı yazılı açıklamada, gelecek ay sokaklarda yaşayan ve çoğunluğunu başkent Addis Ababa'dakilerin oluşturduğu 50 bin evsizin rehabilitasyonu için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Kampanyanın gönüllük esasına dayanacağını ifade eden Benti, kurulan 6 farklı merkezde bu kişilerin konaklamalarının sağlanacağını vurguladı.

Benti, harcamaları karşılayacak Sosyal Vakıf Fonuna şehir idaresinin 100 milyon birr (3,5 milyon dolar) ayırdığını, önceliğin çocuk ve kadınlar olacağını kaydetti.

Etiyopya'nın büyük şehirlerinde yaklaşık 90 bin evsizin sokaklarda yaşadığı tahmin ediliyor. Evsizlerin büyük çoğunluğunu çocuklar oluştururken, bunların birçoğu çeteler tarafından madde bağımlılığına alıştırılarak dilendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:13 Kaynak: AA

Addis Ababa, Etiyopya, Ekonomi
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