Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı - Son Dakika
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Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı

30.04.2022 12:26
Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı

ADDİS Etiyopya'da yaklaşık 500 bin Müslüman, başkent Addis Ababa'nın caddelerinde ortak iftar yaptı.

ADDİS Etiyopya'da yaklaşık 500 bin Müslüman, başkent Addis Ababa'nın caddelerinde ortak iftar yaptı.

İftara, Müslüman liderler ve hükümet yetkililerinin yanı sıra yabancı ülkelerden misafirler de katıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Gondar şehrinde Müslümanları hedef alan saldırılardan 3 gün sonrasında düzenlenen iftar programında, kuzeydeki halka destek sloganları atıldı.

Ülkenin önde gelen Müslüman isimlerinden Ebubekir Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müslümanların ülkede hak ettiği yeri alamadığını belirtti ve son günlerdeki korkunç saldırıların bunun apaçık bir örneği olduğuna dikkati çekti.

İftar programının organizatörlerinden Adugnaw Muche, alanda yaklaşık 500 bin kişinin toplandığını ve bu sofranın ülkedeki İslamofobik saldırılara bir cevap niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Etiyopya televizyonlarının canlı aktardığı etkinliğin bir benzeri geçen yıl 100 bin kişinin katılımıyla yapılmıştı.

Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı
Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı
Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı
Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı
Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı

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Addis Ababa, Müslüman, Etiyopya, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya'da 500 bin Müslüman aynı sofrada iftar yaptı - Son Dakika
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