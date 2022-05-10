Etiyopya'da 5G ağı kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Etiyopya'da 5G ağı kullanılmaya başlandı

10.05.2022 16:30
Etiyopya'da 5G ağı kullanılmaya başlandı

ADDİS Etiyopya telekomünikasyon servisi Ethio Telecom, ülkede 5G ağının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

ADDİS Etiyopya telekomünikasyon servisi Ethio Telecom, ülkede 5G ağının kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Ethio Telecom Üst Yöneticisi (CEO) Frehiwot Tamiru, basına yaptığı açıklamada, bugünün dijital dönüşümünü yakalamak için 5G teknolojisini başlattıklarını açıkladı.

Tamiru, 5G teknolojisinin ilk adımda başkent Addis Ababa'nın 6 bölgesinde kullanılacağını ve yakın zamanda şehrin birçok yerine yayılması için çalışacaklarını kaydetti.

Afrika kıtasında 5G teknolojisini ilk kullanan ülkeler arasında Kenya ve Güney Afrika Cumhuriyeti bulunuyor.

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Telekomünikasyon, Etiyopya, CEO, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Etiyopya'da 5G ağı kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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