Etiyopya'da 5g Teknolojisi Denemelerine Başlandı - Son Dakika
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Etiyopya'da 5g Teknolojisi Denemelerine Başlandı

11.05.2022 17:58
Etiyopya'da 5g Teknolojisi Denemelerine Başlandı

ADDİS ABABA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da henüz ticarileşmemiş 5G hizmetlerinin deneme lansmanı töreni sırasında katılımcılarla etkileşime giren 5G teknolojisi destekli bir robot, 9 Mayıs 2022.

ADDİS ABABA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da henüz ticarileşmemiş 5G hizmetlerinin deneme lansmanı töreni sırasında katılımcılarla etkileşime giren 5G teknolojisi destekli bir robot, 9 Mayıs 2022. Etiyopya'nın devlete ait Ethio-Telecom şirketi, Pazartesi akşamı başkentte Çin'in telekom devi Huawei ortaklığında henüz ticarileşmemiş bir 5G hizmetleri denemesi başlattı. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)

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Addis Ababa, Etiyopya, Mayıs, 5G, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Etiyopya'da 5g Teknolojisi Denemelerine Başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopya'da 5g Teknolojisi Denemelerine Başlandı - Son Dakika
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