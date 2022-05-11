Etiyopya'da 5g Teknolojisi Denemelerine Başlandı - Son Dakika

ADDİS ABABA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da henüz ticarileşmemiş 5G hizmetlerinin deneme lansmanı töreni sırasında katılımcılarla etkileşime giren 5G teknolojisi destekli bir robot, 9 Mayıs 2022. Etiyopya'nın devlete ait Ethio-Telecom şirketi, Pazartesi akşamı başkentte Çin'in telekom devi Huawei ortaklığında henüz ticarileşmemiş bir 5G hizmetleri denemesi başlattı. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)